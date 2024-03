Cristian Garín está viviendo un díficil momento en su carrera deportiva, lo cual ha generado preocupación en el mundo del tenis.

Gago ha tenido complejas lesiones en los últimos que le han impedido tener regularidad, a lo que se suman malos resultados en algunos torneos.

De hecho, el actual 83° del ranking ATP viene de caer en la primera ronda del Chile Open ante Tomás Barrios.

La conmovedora carta que niños le escribieron a Cristian Garín

En medio de este complejo presente, un grupo de niños de la Fundación Futuros Para el Tenis escribió una conmovedora carta dedicada a Garín.

En concreto, son cuatro pequeños que le manifestaron todo su apoyo al nacional y que aseguraron que es un ídolo para ellos.

"Me llamo Dylan Farias, juego tenis y te quiero decir que eres mi ídolo, que sigas jugando tenis, que me gusta verte jugar y me motiva verte", dijo uno de los futuros cracks.

En tanto, Emlia Tello si sincero: "Te quiero mucho, me gusta mucho tu juego, que sigas siendo a pesar de los comentarios. El tenis es un deporte que ayuda a ser mejor persona".

Finalmente, Ayllan Hormazabal indicó que "no me gustó verte triste. Antes nos diste muchas alegrías y estoy seguro que esos momentos volverán. El tenis chileno te necesita".