Cristian Garín quedó eliminado en primera ronda del ATP 250 de Santiago tras caer ante otro nacional, Marcelo Tomás Barrios.

El chillanejo se impuso en dos parciales (7-6 y 7-5) en el Court Central Jaime Fillol de San Carlos de Apoquindo.

A pesar de que solo van dos jornadas del único torneo ATP que se realiza en el país, muchas han sido las críticas a la cancha del estadio principal.

Si la primera noche los fuertes cuestionamientos hacia la arcilla santiaguina del recinto de Universidad Católica estuvieron por parte del español Roberto Carballés Baena, este martes fue el turno de Garín.

Cristian Garín y la fuerte crítica a la cancha del ATP de Santiago

Cristian Garín, campeón del certamen en 2021, lanzó fuertes dardos contra la organización por el estado de la cancha principal.

"No me gusta criticar al torneo porque es acá y lo disfruto mucho, pero es la peor cancha a nivel ATP en la que he jugado", afirmó Gago, quien ahora jugará la clasificación del Masters 1000 de Indian Wells, donde defiende octavos de final.