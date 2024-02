Una inesperada situación se produjo este lunes en el Chile Open, luego de que el español Roberto Carballés Baena (66°) explotara ante el estado de la cancha principal.

El nacido en Tenerife cayó en la primera ronda del certamen frente al francés Corentin Moutet (140°) por 6-3, 5-7 y 6-2, duelo que cerró la jornada inaugural.

La furia de Roberto Carballés con el Chile Open: "Me parece una vergüenza"

En imágenes captadas por Séptimo Game, se puede ver a Carballés Baena mostrando su molestia desde el primer set al no poder devolver varias pelotas de su rival, debido a que no daban el bote esperado.

Una vez terminado el encuentro, el tenista de 30 años manifestó: "¿Qué quieres que te diga, ¿Que el torneo es una mier...? ¿Que en la pista no se puede jugar?".

En diálogo con el sitio CLAY, el ex 49° del mundo afirmó que "me parece una vergüenza que se juegue un ATP en esta pista, me parece peligroso para los jugadores. Espero que no se vuelva a hacer este torneo".

"Esto no es tenis, al final esto se convierte en la tómbola. Con miedo todo el rato a lesionarte y encima con botes que la bola directamente no bota", agregó.

El español recalcó que terminó el partido con molestias en su espalda y que hasta temía "apretar la pierna porque todo el rato se hundía".