Ricardo Gareca le baja el perfil a críticas de Arturo Vidal: “Respeto las opiniones de todos” - Chilevisión

El entrenador de la Selección Chilena, Ricardo Gareca, se refirió a las críticas de Arturo Vidal, quien disparó contra el DT tras la derrota ante Argentina por Eliminatorias.

En medio de una transmisión en redes sociales, el King mostró su molestia por algunos cambios ordenados por el estratega en el segundo tiempo frente a los trasandinos.

"Este hue.... no ve los partidos de la Copa Libertadores. Parece que sólo ve los del campeonato argentino", señaló entre otras cosas. Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre Arturo Vidal?

Al respecto, Gareca afirmó que "son visiones" y que no se "permitiría polemizar ni con colegas ni con jugadores, menos con la importancia de Vidal, que es una voz autorizada. No tengo nada que decir".

En la conferencia de prensa previo al crucial choque contra Bolivia, el Tigre aclaró que no le molestó "para nada" esta situación. "Nosotros sabemos lo que sentimos como grupo (...) Las opiniones de ustedes (los periodistas), de técnicos y jugadores son eso".

"Respeto las opiniones de todo el mundo. Mientras no reciba una agresión física. Siempre hemos sido muy respetuosos porque cada uno tiene su visión del fútbol. A no todo el mundo le gusta lo que uno trabaja o lo que en el campo", agregó.

Gareca insistió en que "tenemos que aceptar las críticas y estoy preparado para todo eso. Lo que no me permito es generalizar y entrar en polémicas, porque es mucha la responsabilidad que tenemos para el martes salir a jugar, conformar el equipo y armar un grupo sólido como para empezar a polemizar".

"No tengo problemas que opinen y más un referente como Vidal que es una voz autorizada. No me compete, con el cargo que tengo, trasladar más preocupación a la selección", sentenció.

¿Cuándo juegan Chile y Bolivia y dónde ver el partido?

El partido entre Chile y Bolivia, válido por la fecha 8° de las Eliminatorias, está programado para este martes 10 de septiembre a las 18:00 horas en el Estadio Nacional.

Este trascendental duelo de La Roja lo podrás ver en vivo por Chilevisión, por la señal online de chilevisión.cl y por la App MiCHV.