La sincera reflexión de Ricardo Gareca tras derrota ante Argentina: “No estoy tranquilo” - Chilevisión

El entrenador de la Selección Chilena, Ricardo Gareca, habló tras la dura caída ante Argentina en el reestreno de las Eliminatorias.

El estratega de La Roja renoció que los trasandinos fueron justos ganadores y afirmó que "nos superaron", llamando a poner el foco en el crucial partido ante Bolivia de la próxima semana.

"Hay que dar vuelta la página rápidamente y no hay lugar para lamentos. Es lo que quiero transmitir a la gente y a los muchachos", señaló.

El Tigre aseguró que "hay que dar vuelta enseguida más allá del dolor. Las Eliminatorias son así, es importante saber que cada partido es una historia diferente y ya nos tenemos que recuperar para lo que se viene de Bolivia".

"No estoy tranquilo con el nivel ni nada por el estilo. No es el nivel que me gusta a mí. Hoy jugamos mal, nos superaron, ganó bien Argentina y no fue la producción que queremos. Aceptamos eso y tenemos que mejorar mucho, quiero ser claro. No estoy conforme con el nivel", agregó.

Ricardo Gareca: "El equipo va a responder"

Si bien insistió en que "las derrotas duelen mucho y más cuando se dan de esta manera", Gareca apuntó a que "tenemos todos los argumentos para poder levantarnos".

"Dios quiera que la gente nos apoye dentro del aforo que se pueda, no dejen de confiar en nosotros y estamos en condiciones de poder levantarnos", añadió.

El adiestrador argentino recalcó que "necesitamos el apoyo y no tengo ningún tipo de dudas que el equipo va a responder".