Arturo Vidal se cansa de Ricardo Gareca tras derrota ante Argentina: “No ve la Libertadores” - Chilevisión

La derrota de la Selección Chilena ante Argentina por Eliminatorias generó la furia de Arturo Vidal, quien criticó al entrenador Ricardo Gareca.

El King se ofuscó tras la contundente caída frente a los trasandinos, la que deja a La Roja casi en el fondo de la tabla de posiciones en la ruta al Mundial 2026.

¿Qué dijo Arturo Vidal?

En una transmisión de Kick, el volante de Colo Colo siguió de cerca el desempeño del combinado nacional y arremetió contra el DT tras el ingreso de Williams Alarcón en el segundo tiempo, en desmedro de su compañero Esteban Pavez.

"Este hue.... no ve los partidos de la Copa Libertadores. Parece que sólo ve los del campeonato argentino", señaló el Rey.

El mediocampista de 37 años también pidió por Carlos Palacios, asegurando que "es el único que puede hacer algo distinto".

"Tienes que hacer tres cambios ahora. Tienen que calmarse en la cancha. (Gareca) Tiene que dejar de inventar. Si el fútbol es muy sencillo", insistió.