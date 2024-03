"Aparentemente me entiende": Ricardo Gareca aborda el llamado de emergencia de Ben Brereton

Pese a que no lo convocó en un primer momento, Ricardo Gareca decidió llamar a Ben Brereton a la Selección Chilena ante las diversas bajas que se presentaron estos días.

Hace algunas semanas, el DT de La Roja señaló que le gustaría que el delantero aprendiera español, aclarando que esto no era un condicionante para que sea nominado.

Ricardo Gareca sobre Ben Brereton: "E stá captando y entendiendo"

En la previa del partido de este viernes, el Tigre fue consultado por esta situación y apuntó a que "siempre fui claro en los conceptos, de eso estoy totalmente seguro. Que haya diferentes interpretaciones no corre por cuenta mía".

"Dije que me interesa que él, estando en una selección de habla hispana, cada vez se ocupe más para hablar español porque tiene que ver con la convivencia y comunicación en el campo, pero eso no lo condiciona en lo más mínimo para una convocatoria", agregó.

En ese marco, Gareca reveló que conversó con Brereton y dio detalles sobre cómo se dio el diálogo. "Cuando tuve una charla con él, ahora que vino, (fue) siempre con traductor", dijo.

"Pero está captando y entendiendo de acuerdo a lo que él me manifiesta, no porque lo hable. Aparentemente me entiende las indicaciones", añadió.

Gareca insistió en que "lo que pasa es que hay que hablar despacio, y en general, en el fútbol no se habla despacio porque es un grupo y estamos en el campo de juego. La interpretación de las palabras es muy importante para que esté más preparado en ese aspecto".

Chile vs Albania: Día del partido y cómo verlo EN VIVO

El partido entre Chile y Albania, que marcará el debut de Ricardo Gareca, está programado para este viernes 22 de marzo a las 16:45 horas en Estadio Ennio Tardini de Parma, Italia.

Este imperdible compromiso, al igual que el segundo amistoso de La Roja contra Francia, lo podrás disfrutar en vivo por Chilevisión.