"Me gustaría que aprenda español": Ricardo Gareca explica la ausencia de Ben Brereton en La Roja

Ben Brereton fue uno de los ausentes más sorpresivos de la primera nómina de Ricardo Gareca, quien este viernes reveló los convocados para los amistosos ante Albania y Francia.

Consultado por los motivos para no llamar al delantero del Sheffield United, el Tigre afirmó que "es simplemente ver otras opciones, nada más. Nada en particular. Son decisiones que uno toma y no tiene nada que ver él en su actualidad".

Ricardo Gareca sobre Ben Brereton: "Me gustaría que aprenda español"

De todas formas, el DT de La Roja mencionó un llamativo aspecto del atacante, que tiene que ver con la comunicación.

"Me gustaría sí, dentro de la conversación que tuve, que aprenda español. Creo que es importante. Él ha estado convocado desde la Copa América de Brasil (2021) y lo he visto en Chile", comentó.

El Flaco insistió en que Big Ben "ha tenido el tiempo suficiente para (aprender a) hablar español. Eso tiene mucho que ver con la convivencia, con el día a día. Transcurrido este tiempo me llamó la atención que no hablara español bien".

"¿Es un impedimento que Ben no hable español para estar en la selección? No, pero me gustaría que lo aprenda porque lo considero fundamental para la comunicación fuera del campo de juego y dentro. En la medida que yo vea que haya ese interés, por supuesto que el interés nuestro es permanente", añadió.

Por último, Gareca apuntó a que el idioma no le restará a Brereton las posibilidades de ser llamado en el mediano plazo.

"Simplemente, ahora la decisión es esta. Pero no está condicionado. Sí es algo que se lo manifesté personalmente", sentenció.