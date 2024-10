Pablo Milad y la chance de que Gareca llame a Arturo Vidal a La Roja: “Las puertas no están cerradas” - Chilevisión

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, se refirió al posible regreso de Arturo Vidal y otros integrantes de la Generación Dorada a la Selección Chilena.

El dirigente afirmó que el DT Ricardo Gareca no tiene ningún resentimiento con el King, quien lo ha criticado duramente por su rendimiento en La Roja en las Eliminatorias.

En diálogo con la prensa, el mandamás del fútbol chileno comentó que "el profe nunca me ha manifestado algún tipo de reparo o rencor hacia Arturo o uno de los jugadores de la Generación Dorada, al contrario".

"A mí la verdad es que me sorprende que no tenga ningún tipo de recelo con ellos, principalmente con Arturo que ha hablado", agregó.

Milad recalcó que "creo que las puertas no están cerradas. Él (Gareca) va a tener que evaluar el nivel. A mí me impresionó el nivel de Charles (Aránguiz). Lo veo muy bien y mucho mejor que antes, porque estaba con una lesión que le condicionaba el rendimiento. Hace tiempo no lo veía así"

"Creo que el profe va a considerar tenerlos dentro de la planificación, pero es una decisión netamente técnica y de él. Pero creo que está abierto a reclutar todos los jugadores que sean necesarios", añadió.

¿Cuándo juega Chile por las Eliminatorias?

El próximo partido de Chile por las Eliminatorias será el viernes 15 de noviembre, día en que visitará a Perú por la fecha 11° a partir de las 22:30 horas.

Posteriormente, La Roja recibirá a Venezuela en Santiago el martes 19 del mismo mes a las 21:00 horas.