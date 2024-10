La increíble revelación de Fabián Estay: “Tuve la posibilidad de ir al Barcelona, pero no supe...” - Chilevisión

Fabián Estay fue uno de los jugadores más destacados en Chile hace algunas décadas, teniendo muy buenos pasos en el fútbol mexicano en el que ganó tres títulos.

El Pelusa también jugó algunas temporadas en Europa, específicamente en el St. Gallen de Suiza y el Olympiacos de Grecia.

Sin embargo, el otrora volante confesó que pudo dar un salto gigante en juventud, revelando que lo buscó nada menos que el Barcelona.

Fabián Estay y su frustrado pase al Barcelona: "No supe hasta cinco años"

En conversación con el podcast del periodista Álex Blanco, Estay comentó "tuve la posibilidad de ir al Barcelona a los 16 años, pero no supe hasta hace como cinco años, que me lo dijo un técnico".

El hecho se dio cuando estaba en Universidad Católica, club en el que debutó como profesional. "Me dijo: 'Fabian, ¿Sabías que el Barcelona en algún momento te buscó y que pagaba un millón de dólares por ti?'", dijo.

"A mí nunca me dijeron nada. Me lo contó hace cinco años el que fue técnico, que juego tenis a veces con él", agregó.

El ex mediocampista recalcó que "fue como el año 85, ahí me habían echado el ojo. Después se dio la posibilidad de ir al Real Madrid y que no se dio, pero ya estaba en Universidad de Chile".

"Al final quedé con esa cosa pendiente de no haber jugado en España e Italia, que siempre quise jugar ahí", sentenció.