El arquero y referente nacional, Claudio Bravo, abordó la posibilidad de estar en la Selección Chilena para los amistosos de marzo, lo que marcará el debut de Ricardo Gareca.

Hace algunas semanas, el propio DT de La Roja comentó a CHV Deportes que había chances de que el arquero del Real Betis vuelva a ser convocado.

Esto marcaría un eventual regreso del bicampeón de América al equipo, luego de no ser considerado en el ciclo de Eduardo Berizzo.

Claudio Bravo y el retorno a La Roja: "La intención mía es siempre estar"

De todas formas, Bravo no quiso aventurarse y afirmó este miércoles: "Al día de hoy no sé si voy a estar en una nómina o no".

"No me quiero aventurar ni tener esa ilusión de marearme con ciertas cosas. Mi mayor pensamiento hoy es disfrutar donde me toca estar", señaló durante una actividad.

De todas formas, el ex Barcelona y Manchester City recalcó que "la intención mía es siempre estar y ayudar en la selección".

Cabe recordar que el Tigre dará a conocer la nómina de jugadores el viernes 8 de marzo en conferencia de prensa.

¿Cuándo vuelve a jugar La Roja?

La Roja volverá a la cancha el próximo viernes 22 de marzo, día en que se mida a Albania en un amistoso que implicará el estreno de Ricardo Gareca.

Posteriormente, el equipo nacional se trasladará a Marsella para enfrentarse nada menos que a Francia el martes 26 del mismo mes.