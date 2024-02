Ricardo Gareca se prepara para su debut en la Selección Chilena, el cual está fijado para el 22 de marzo ante Albania. Aquel partido se jugará en Parma, Italia.

Cuatro días después, La Roja se medirá ante la Francia de Kylian Mbappé en Marsella, ciudad que volverá a recibir a Alexis Sánchez tras su paso por el Olympique de Marsella.

Este lunes, el Tigre, quien lleva un par de semanas trabajando al mando del elenco nacional, conversó en exclusiva con Chilevisión Deportes y uno de los temas fue Claudio Bravo.

Ricardo Gareca y el posible regreso de Claudio Bravo a La Roja

Al Flaco y ex entrenador de la Selección Peruana se le consultó por el ex capitán Claudio Bravo, quien no fue considerado por Eduardo Berizzo en la última etapa del DT trasandino al mando de La Roja.

"Bravo es un arquero que todo el mundo sabe el nivel que tiene y está en un equipo competitivo como como lo es el Betis", dijo.

Gareca también manifestó que pese a que en el último tiempo al arquero no le ha tocado estar por una lesión, ya se ha recuperado y es tenido en cuenta por Manuel Pellegrini en el conjunto de Sevilla.

Por último, el DT de La Roja señaló: "Con la charla que he tenido y más el conocimiento por haberlo enfrentado y ser un arquero de un nivel muy importante, por supuesto que esta en nuestra cabeza. No puedo asegurar si estará en la convocatoria, pero es un arquero que me interesa, por supuesto".

El último partido de Bravo en La Roja ocurrió el 27 de marzo de 2023, en un amistoso que Chile venció 3-2 a Paraguay en el Monumental.