Chile vs Ecuador Sub 15: Hora y dónde ver EN VIVO la semifinal por el Sudamericano - Chilevisión

La Selección Chilena Sub 15 afrontará una histórica semifinal por el Sudamericano de la categoría, enfrentándose nada menos que a Ecuador.

De la mano de Zidane Yáñez como figura y el DT Ariel Leporati, La Roja llega muy motivada a esta instancia tras ganar todos sus cotejos en la fase anterior, venciendo a Colombia, Bolivia (el local), Perú y Paraguay.

El rival será La Tri, que cuenta en su plantel con Justin Lerma, volante ofensivo de Independiente del Valle y que ya fue vendido al Borussia Dortmund en una millonaria cifra.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Chile Sub 15 ante Ecuador?

El partido entre Chile y Ecuador por el Sudamericano Sub 15 será transmitido en vivo por el canal DSports de DirecTV.

Adicionalmente, el compromiso lo podrás ver de manera online en la plataforma de streaming DGO, a la que hay que acceder con el respectivo usuario y clave.

En caso de no tener una cuenta, se puede crear una en muy pocos minutos.

Horario del partido entre Chile y Ecuador

El encuentro de La Roja con La Tricolor comenzará a las 18:00 horas de Chile de este miércoles 16 de octubre.