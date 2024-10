Carlos Palacios alza la voz ante cuestionamientos por salida de La Roja: “Si hubiese sido otro...” - Chilevisión

El volante de Colo Colo, Carlos Palacios, alzó la voz tras su bullada salida de la Selección Chilena el pasado fin de semana en medio de la doble fecha de las Eliminatorias.

La Joya abandonó Juan Pinto Durán por "problemas personales" y se perdió el duelo de La Roja contra Colombia, señalando que fue duramente cuestionado por esta situación.

Sobre el impedimento de jugar contra La Calera, donde los albos arriesgaban una sanción, el oriundo de Renca afirmó que "lo respeto, hoy vine a apoyar a mis compañeros, dieron lo mejor y pudimos ganar, así que feliz por el grupo y por todo Chile que está feliz".

Luego del triunfo del Popular sobre Los Cementeros, el futbolista de 24 años rompió el silencio y recalcó que su decisión "no fue unilateral, creo que en el comunicado que mandaron dijeron que yo estaba liberado".

"Obviamente conversé (con el cuerpo técnico). Me dejaron ir, en ningún momento me dijeron que me quedara. Creo que unilateral es sólo cuando una persona quiere, entonces no me parece, pero está bien, lo respeto y ya está", agregó.

Las críticas de Carlos Palacios

Palacios recalcó que dichos inconvenientes "son problemas míos y yo no te los voy a decir o tú no me las vas a solucionar a mí. Son problemas personales que tengo, que gente sabe y que quizás no lo quisieron decir".

"Dicen que uno es antipatriota o que se tiró del barco. Pero creo que si hubiese sido otro jugador, no lo hablarían tanto como conmigo", añadió.

Sobre el diálogo que tuvo con el cuerpo técnico, en el que no participó Ricardo Gareca, el mediocampista insistió en que "lo aclaré con la persona que tenía que aclarar en ese momento, que era mi jefe".

"Me dio permiso para salir entonces no entiendo cuál es el problema. Todos dicen que prácticamente yo me bajé, yo conversé lo que tenía que conversar, él me entendió, o encuentro que me entendió, porque me decide liberar. El problema lo solucioné en sábado y domingo", sentenció.