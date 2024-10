“Se portaron bien conmigo”: Maximiliano Falcón revela desconocido lazo con Huachipato - Chilevisión

A cuatro años de su llegada, Maximiliano Falcón se convirtió en uno de los jugadores más queridos por los hinchas de Colo Colo en el últimpo tiempo.

El uruguayo fichó en los albos el 2020 proveniente de Rentistas, aunque su arribo se dio una particular ayuda de Huachipato que el propio defensa reveló.

La colaboración de Huachipato con Maximiliano Falcón

En la previa del partido que el Cacique disputó contra Los Acereros el pasado fin de semana, que terminó con victoria para los albos, el Peluca dio detalles de la historia.

Rumbo a los camarines, el charrúa mencionó que el Estadio CAP Acero "es lindo y tiene buen ambiente", revelando que "con Huachipato yo tengo un sentimiento como particular".

"Hay muchos que no saben, pero cuando llegué a Colo Colo, como era pandemia no tenía vuelo y Huachipato fue el que me trajo en un charter después de un partido en Uruguay".

Falcón destacó que en el conjunto de la Región del Biobío "se portaron bien conmigo. Ellos me trajeron hasta Concepción".

De hecho, el zaguero se encontró con un colaborador del club y le mencionó: "¿Se acuerda de cuando me trajeron o no? Por eso, con Huachipato hay un sentimiento particular".