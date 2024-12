“Otro sueño más”: El sentido mensaje de Arturo Vidal tras titularse de entrenador - Chilevisión

Arturo Vidal se mostró feliz tras cumplir uno de sus grandes objetivos personales. El King se tituló de entrenador profesional de fútbol tras terminar sus estudios en el INAF.

El volante de 37 años recibió su diploma junto a varios integrantes de la Generación Dorada, entre los que estaban Marcelo Díaz, Matías Fernández y varios más.

De hecho, el mediocampista admitió que quiere dirigir a un primer equipo una vez que culmine su carrera de jugador, teniendo como gran sueño el ser DT de Colo Colo y la Selección Chilena.

Arturo Vidal se expresa luego de recibir su diploma

Vidal no ocultó su felicidad por titularse y afirmó en redes sociales sociales que está "feliz por cumplir otro sueño más en el futbol".

"Espero en un tiempo más, una vez que deje esta hermosa actividad como jugador, hacer una carrera tan linda y bendecida como entrenador y así ayudar con mi experiencia y vivencias adquiridas todos estos años", comentó.

En un sentido posteo en Instagram, el bicampeón de América agradeció "a Dios y a toda mi familia, en especial a mi hermano Carlos Aliaga, a mi querido profe Juan Ramírez y a la profesora Rocio Yáñez, quienes me ayudaron a lograr este diploma desde el primer día de clases".