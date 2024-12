Con el Mundial en la mira: La Roja tendrá microciclo y amistoso a comienzos del 2025 - Chilevisión

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, confirmó que la Selección Chilena tendrá un microciclo y un amistoso internacional a comienzos del 2025.

El dirigente reveló que este tema ya está "planificado" y aseguró que el rival se dará a conocer próximamente. "Estamos definiendo entre dos a tres selecciones", dijo a la prensa.

"La idea es, hoy que tenemos la mayor cantidad de seleccionados, dar bagaje, minutos, probar jugadores que están en observación de Ricardo Gareca", agregó.

Milad recalco que el objetivo es "dar posibilidad a varios jugadores que quiere ver el profe", recordando que La Roja estaría integrada para este encuentro solamente por futbolistas que se desempeñan en Chile.

"Sería selección local porque no hay fecha FIFA. Sería la primera semana de febrero, en pleno desarrollo de la Copa Chile y no hay ningún tipo de interferencia con el Campeonato Nacional", añadió.

¿Cuándo vuelve a jugar Chile por las Eliminatorias?

El próximo partido de Chile en las Eliminatorias será recién el 20 de marzo del 2025, donde se enfrentará a Paraguay en Asunción.

Posteriormente, La Roja recibirá a Ecuador el 25 del mismo mes en otro compromiso fundamental.