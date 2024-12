Claudio Bravo aterriza la chance de dejar el retiro y volver a Colo Colo: “Es muy difícil” - Chilevisión

El ex arquero nacional, Claudio Bravo, se refirió a la chance de dejar el retiro y volver a Colo Colo, club que busca arquero tras la salida de Brayan Cortés.

Pese a que se habló de un interés por ficharlo, el histórico guardameta aterrizó todo y afirmó que "no hemos tenido ninguna llamada formal o una reunión para ese tipo de cosas".

"Creo que es muy difícil volver a jugar, creo que tomé una decisión hace un tiempo atrás y, siendo sincero, he estado en otras actividades, con una vida diferente. Pensé que iba a extrañar más el fútbol y no ha sido así", comentó.

Tras una actividad realizada en Santiago, el otrora capitán de la Selección Chilena indicó que fue al club hace algunos días acompañado de su hijo, aunque solamente por temas enfocados en inferiores y fútbol femenino.

"De ahí a tener una reunión formal para X cosa, no ha existido", precisó.

Claudio Bravo: "Estoy tranquilo en el campo"

De todas formas, Bravo reconoció que tuvo "una conversación totalmente informal con Aníbal Mosa en la cena de Colo Colo de todos los tiempos, donde habían muchas más personas, pero siendo sincero, formalmente para hablar del tema en específico no ha existido nada".

"Yo solamente tengo agradecimientos para el club, para los hinchas y los propios compañeros que te escriben con la ilusión de que uno pueda volver a jugar, pero hoy no existe nada de eso", añadió.

El bicampeón de América contó que actualmente está "muy tranquilo en el campo, viviendo una vida muy distinta a la que tenía anteriormente. Me costó venir, porque estoy en otra etapa de mi vida también. No me gusta mucho sobreexponerme en ciertas cosas".