El fin de una era: Brayan Cortés se despide de Colo Colo y lanza un fuerte descargo - Chilevisión

Brayan Cortés puso fin a su periodo en Colo Colo. El arquero y seleccionado chileno decidió no renovar su contrato para jugar en el extranjero.

A falta de confirmación oficial, el guardameta será nuevo refuerzo del León de México, cuadro que tiene de DT a Eduardo Berizzo y que disputará el Mundial de Clubes 2025.

En medio de ese escenario, el iquiqueño hizo una pausa en sus vacaciones y lanzó un fuerte descargo para aclarar su decisión.

El mensaje de Brayan Cortés a Colo Colo

A través de una historia en Instagram, Cortés señaló: "Sólo quiero dejar en claro todo lo que se está comentando de mi situación con Colo Colo".

"Llevo 7 años en el club y pienso que es un buen momento para seguir creciendo en mi carrera y tener otras experiencias. El año pasado tuve la opción de ir a dos clubes y decidí quedarme a jugar este 2024", agregó.

El portero de 29 años recalcó que "hubo un acuerdo económico" con el Cacique, que pretendía retenerlo para el 2025, aunque enfatizó en que "nunca extendiendo el contrato como condición".

"El tema no pasa por algo económico, me siento en una buena edad para un desafío en el extranjero, después de todo lo que he vivido en este hermoso club. Mi foco principal es pensando en lo profesional y familiar", añadió.

"Espero puedan entender y respetar esta importante decisión", sentenció.

Mira la historia de Instagram de Brayan Cortés