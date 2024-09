Arturo Vidal nuevamente carga contra Ricardo Gareca y sentencia: “Yo nunca hubiese cambiado a Berizzo” - Chilevisión

La derrota de la Selección Chilena ante Bolivia fue un duro golpe para Arturo Vidal, quien otra vez cuestionó algunas decisiones de Ricardo Gareca.

Tal como en la caída ante Argentina por Eliminatorias, el King arremetió contra el DT y reconoció estar "sin palabras" por el resultado ante los altiplánicos, defendiendo el proceso de Eduardo Berizzo.

"Me duele mucho. Sin sentido perder así, teniendo jugadores. No entiendo algunas tomas de decisiones, se respetan porque es el entrenador, pero no entiendo el planteamiento", comentó el volante en una transmisión de redes sociales.

Arturo Vidal valora proceso de Eduardo Berizzo

Vidal aseguró que Gareca "se metió en un camino muy difícil", apuntando que "yo nunca hubiese cambiado a Berizzo, como él no pescaba a la prensa, no los dejaba entrar (a los entrenamientos)".

"No sabían el equipo que iba a jugar o los jugadores que iba a citar, se le fue toda la prensa encima. Como no daba información a los periodistas hicieron que lo echaran", afirmó.

Además, el actual jugador de Colo Colo pidió por el retorno de Gary Medel e insistió en que "cómo no va a estar en esta selección si juega en Boca. Tienes que tenerlo porque te va a aleonar a todos los cabros".

"Los muchachos necesitan apoyo y consejos. La derrota ante Argentina es fuerte y no cualquiera se levanta", añadió.

Mira la reacción de Arturo Vidal