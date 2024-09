Ricardo Gareca pide no catalogar de “vergüenza” caída de Chile ante Bolivia: “No tiene nada que ver” - Chilevisión

El entrenador de la Selección Chilena, Ricardo Gareca, habló tras la dolorosa derrota 2-1 ante Bolivia, la que complica al equipo en las Eliminatorias.

El DT de La Roja afirmó que "no merecimos perder de ninguna manera" y valoró las situaciones de gol que hubo, señalando que hay "chances intactas" de estar en el Mundial 2026.

En ese sentido, el Tigre apuntó a que esta caída "no es una vergüenza" para el combinado nacional, apuntando a que eso "para mí sería que se agarren a trompadas (golpes) en el campo, si terminamos con expulsados o dando una imagen en la que no hubo entrega".

"Estamos en el fútbol a nivel de selecciones. Cualquiera le puede ganar a cualquiera. No es que Chile tenga que pasar por arriba de todas las selecciones. No sé qué criterio tienen para definirlo de 'vergonzoso'. No tiene nada que ver porque esto es una comunicación para la gente", agregó.

En la conferencia de prensa, el trasandino insistió que no lo toma de esta "siempre que haya actitud que merece una selección de esta calidad como Chile".

Ricardo Gareca: "A mí sí me gustó el equipo"

Gareca recalcó que la caída ante La Verde "me duele, claro, igual que a ustedes, pero hasta ahí no más (...) Nadie está contento con una derrota, pero una 'vergüenza' no lo merecemos".

"Yo lo saco y me gusta aclararlo. Es un calificativo que no merecemos nosotros, ni el equipo, ni los jugadores ni yo como técnico. Simplemente se perdió, está el dolor y el análisis", añadió.

De hecho, el DT nacional manifestó que "a mí sí me gustó el equipo, no el resultado, pero sí la actitud y las situaciones de gol".

"En otros partidos no tuvimos chances, ahora sí y eso me da una determinada tranquilidad, por supuesto que tenemos que levantar el nivel y lo reconozco", sentenció.