“Estoy casi listo”: Alexis Sánchez alza la voz y pone fecha para su retorno a las canchas - Chilevisión

El calvario de Alexis Sánchez con las lesiones parece ir terminando poco a poco, lo que enciende la ilusión de cara a su redebut con el Udinese.

Ahora, fue el propio Maravilla el que puso fecha para su retorno a las canchas, apuntando a reaparecer específicamente a comienzos del 2025.

Así lo reveló el tocopillano en la cena de fin de año el Bianconeri, donde compartió con Damián Pizarro y el resto de sus compañeros.

¿Qué dijo Alexis Sánchez sobre su lesión?

En conversación con TV12, el chileno se mostró optimista y aseguró: "Estoy bien. Me están exigiendo todos los días en los entrenamientos".

"En enero definitivamente me verán jugar, ya estoy casi listo. Solamente necesito un poco de condición física, pero estamos ahí", agregó.

Alexis no ocultó su frustración de no poder estar en el campo. "Sufro con los partidos porque a uno le gusta jugar. Toda mi vida siempre he jugado fútbol y me encanta. No te imaginas lo que es estar fuera", dijo.

Además, le envió un mensaje a la fanaticada al elenco de Friuli y reiteró sus motivos para fichar por el club. "Amo al Udinese, vine aquí por los hinchas. No puedo esperar a volver al campo y ganar para ellos", sentenció.