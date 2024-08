La desilusión de Claudio Romero por desempeño en Juegos Olímpicos 2024: “No sé si vuelva” - Chilevisión

El debut de Claudio Romero en los Juegos Olímpicos París 2024 tuvo un duro revés luego que sus tres lanzamiendo de disco fueran anulados.

El atleta nacional conversó en exclusiva con CHV Deportes y manifestó su desilusión por su desempeño en la competencia, quedando fuera de la disputa por las medallas.

“Partió la competencia y empecé a hacer cualquier cosa. Te podría dar excusas, te podría decir mil cosas, pero la verdad es que no tenía como esa garra adentro para lanzar lejos”, explicó.

Respecto a no lograr el puntaje esperado, el deportista señaló: "Ya se vuelve repetitivo siempre lo mismo. Ya es tercera competencia a nivel mundial que vengo y hago lo mismo, así que no sé qué haga ahora".

Romero explicó que no fueron los nervios quienes lo traicionaron en esta pasada, insistiendo en que no comprende que ocurrió en el círculo de lanzamiento.

"La preparación estuvo excelente, estuve lo más fuerte que he estado en mi vida. La verdad es que miro atrás, lo que acaba de pasar, y ni siquiera yo tengo una explicación de lo que ocurrió", comentó.

En ese contexto expresó: "Simplemente me parece inaceptable hacia mí mismo, es algo que mentalmente y físicamente me había preparado mucho y después salgo acá a representar a Chile y no hago nada. La verdad es que ya ni siquiera estoy enojado, estoy decepcionado".

¿Posible retiro del lanzamiento de disco?

Claudio Romero advirtió que probablemente decida tomar otro rumbo en el deporte al ver los resultados tras su paso por los Juegos Olímpicos 2024.

"Si no pasaba a la final olímpica qué sentido tiene que siga haciendo esto. Todavía estoy joven, aún no es tarde para meterme a hacer otra cosa en la que sea mejor, pero hasta acá llego", señaló.

VER MÁS SOBRE JUEGOS OLÍMPICOS 2024

Al ser consultado si seguirá su camino en el deporte respondió: "Lo que sea. Voy a tomarme un par de meses a ver qué hago, pero ya esto… no sé si vuelva".

Finalmente agradeció a todos aquellos que le brindaron su apoyo y una palabra de aliento tras este difícil momento.

"Perdón porque la verdad venía con una ilusión, las marcas estaban altas, estaba preparado y bueno… siempre lo mismo. Veremos si puedo representar a Chile de mejor manera en otras cosas", concluyó.