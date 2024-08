La confianza de Martina Weil de cara al repechaje de los 400m planos: “Sé que tengo para mucho más” - Chilevisión

Martina Weil tuvo su esperado debut en los Juegos Olímpicos París 2024, compitiendo en los 400 metros planos femenino.

La chilena finalizó en el cuarto lugar de su serie con un tiempo de 51.15 segundos, lo que le permitió acceder a un repechaje en busca de continuar en la cita de los anillos.

Tras su estreno, que incluyó una partida falsa, la atleta de 25 años reconoció estar "contenta por el concepto de que se haya hecho el repechaje, porque siento que la primera salida fue demasiado buena y después, con las falsas, me desconcentré y me asusté".

"En la segunda me quedé demasiado pegada y eso lo estuve pensando toda la carrera. Me quedé pegada y me costó mucho sacarme eso", comentó a CHV Deportes.

Weil confesó que "ha sido una temporada complicada", pero destacó que en esta ocasión obtuvo su segundo tiempo de toda la temporada.

"Es rico haberme sacado los nervios y mañana con todo (...) Tengo ganas de correr de nuevo porque sé que tengo para mucho más", agregó.

¿Cuándo disputa Martina Weil el repechaje de los Juegos Olímpicos 2024?

Martina Weil competirá en el repechaje de los Juegos Olímpicos 2024 este martes 6 de agosto.

La carrera arrancará a las 5:20 horas de nuestro país.