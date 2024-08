Rebeca Andrade se toma revancha con Simone Biles y regala histórica foto de los Juegos Olímpicos - Chilevisión

La gimnasia femenina llegó a su fin con la esperada final del suelo, donde Rebeca Andrade tuvo su esperada revancha ante Simone Biles.

Con una sobresaliente actuación, la brasileña ganó el oro al obtener un puntaje de 14.166, consiguiendo su cuarta medalla en estos Juegos Olímpicos París 2024.

La plata fue para la estadounidense, quien sumó 14.133 al salirse dos veces del tapiz en una jornada que seguramente no esperaba, teniendo en cuenta que anteriormente se cayó en la definición de la barra.

Rebeca Andrade y Simone Biles regalan histórica foto

La premiación estuvo marcada por el respeto que Biles y su compatriota Jordan Chiles, que se quedó con el bronce en esta prueba, le mostraron a Andrade.

Las norteamericanas se arrodillaron e hicieron un emotivo homenaje a la oriunda de Sao Paulo al momento de subir al podio, todo ante la ovación del público que repletó el Bercy Arena.

El momento rápidamente se viralizó entre los fanáticos, quienes destacaron el respeto que se tienen dos gimnastas que han marcado una época este siglo.

Con esto, la brasileña de 25 años suma su sexta presea en Juegos Olímpicos y se alza como la máxima medallista en la historia de su país. This is everything. pic.twitter.com/FrXz7wWtQg — The Olympic Games (@Olympics) August 5, 2024

