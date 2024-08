Capitanía y duras acusaciones: El motivo que originó la renuncia de Courtois a la Selección Belga - Chilevisión

Thibaut Courtois, arquero del Real Madrid, ha decidido renunciar a la Selección de Bélgica por conflictos con el entrenador, Domenico Tedesco.

El guardameta lanzó un duro comunicado revelando su decisión de "no volver a la selección bajo su dirección", generando un tremendo coletazo en Europa.

"De cara al futuro, mi falta de confianza en él no contribuiría a mantener el clima de cordialidad necesario. La Federación, con la que he mantenido varias conversaciones, acepta mi posición y las razones que me llevaron a esta dolorosa, pero coherente decisión", agregó.

El portero de 32 años mencionó que lamenta el "haber decepcionado posiblemente a algunos aficionados, pero estoy convencido de que es la mejor manera de proceder para Bélgica".

¿Qué ocurrió entre Courtois y Tedesco?

El quiebre entre Courtois y Tedesco se remonta a mediados del 2023, donde el futbolista de 32 años se molestó al no ser elegido capitán en un partido clasificatorio para la Eurocopa.

Pocos días después, el arquero se fue de la concentración acusando una lesión, aunque el DT no le creyó y lo acusó de haber abandonado al equipo.

El conflicto escaló hasta la federación local, quienes respaldaron al estratega italiano y confiaron en su proceso y elección de jugadores.

Por ahora, el adiestrador se mantiene firme en su cargo de cara al nuevo gran objetivo: El Mundial del 2026.