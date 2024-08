Juan Roman Riquelme se indigna con periodista y abandona entrevista en vivo: “No me reta ni mi viejo” - Chilevisión

El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, tuvo un fuerte cruce con un periodista, lo que provocó que terminara abandonando una entrevista en vivo.

El hecho se dio este martes por la tarde en el programa F90 de ESPN, donde estaba conversando con el ídolo xeneize sobre el mercado de pases y los desafíos que se vienen para lo queda de temporada.

En ese marco, el otrora volante destacó que su club cediera a cuatro futbolistas a los Juegos Olímpicos París 2024, pese a que no había obligación al no ser fecha FIFA.

El tenso momento de Juan Román Riquelme en plena entrevista

Durante el espacio, Riquelme disparó contra los medios: "Nunca escuché en la tele que digan: 'Qué bien Boca que deja que los chicos vayan a representar a la Selección Argentina'".

Ante esto, el periodista Diego "Chavo" Fucks le contestó al actual dirigente. "Prende la tele entonces, porque acá se dijo y se discutió. Se dijo muchas veces que Boca hizo bien en mandar a los pibles", dijo.

Ante esto, el presidente de Boca no aguantó y afirmó que "si ese señor me habla mal, prefiero no hablar más", comenzando a despedirse inmediatamente de Sebastián "Pollo" Vignolo, conductor del programa.

"Te mando un abrazo grande, Sebastián (Vignolo). Ese señor cada vez que habla, habla mal. A mí no me reta ni mi viejo. Un beso grande", señaló Román, quien se sacó el audífono y se retiró.

Tras el incidente, Fucks le pidió perdón a su colega e insistió sobre el ex mediocampista: "Todo lo que dijo es mentira".

Mira el momento acá