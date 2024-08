Breaker que sacó cero puntos en los Juegos Olímpicos rompió el silencio: “Ha sido devastador” - Chilevisión

Rachael Gunn fue una de las atletas que más dio que hablar en los últimos días de los Juegos Olímpicos París 2024, esto tras competir en el breaking femenino.

La australiana, apodada "B-girl Raygun", sacó cero puntos en la presentación en la que imitó a un canguro, perdiendo de manera inapelable frente a la estadounidense "Logistx".

Su desempeño provocó una ola de críticas y hasta una polémica con el Comite Olímpico del país de Oceanía, luego de que se dispararan diversos rumores sobre su objetivo en la cita de los anillos. Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

¿Qué dijo la breaker australiana Rachael Gunn?

A una semana de lo sucedido, Gunn rompió el silencio y agradeció los mensajes de apoyo. "Realmente aprecio la positividad, y me alegro de haber sido capaz de traer un poco de alegría a sus vidas. Eso es lo que esperaba", dijo.

"No me di cuenta de que eso también abriría la puerta a tanto odio que, francamente, ha sido bastante devastador", señaló en un video subido a su cuenta de Instagram.

La atleta descartó de plano no haber preparado su presentación y aclaró que "salí y me divertí. Me lo tomé muy en serio. Me dejé la piel preparándome para los Juegos Olímpicos y lo di todo".

"De verdad. Es un honor haber formado parte del equipo olímpico australiano y del debut olímpico del breaking", añadió.

Adicionalmente, la competidora solicitó privacidad y sus cercanos, indicando que "voy a estar en Europa unas semanas para descansar".

"Me gustaría pedir a la prensa que por favor deje de acosar a mi familia. A mis amigos, a la comunidad australiana de breaking y a la comunidad de street dance en general", sentenció.