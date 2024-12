Parabens: Vinícius Jr se tomó revancha y obtuvo el premio The Best - Chilevisión

El delantero brasileño del Real Madrid, Vinícius Junior, obtuvo este martes el premio The Best como el Mejor Jugador del 2024.

En la ceremonia realizda este martes, que se adelantó de manera sorpresiva por orden de la FIFA, el carioca se impuso a figuras de la talla de Lionel Messi y Lamine Yamal.

En una votación realizada por entrenadores, capitanes de selecciones y un grupo de periodistas, el extremo de 24 años obtuvo por primera vez en su carrera este galardón.

Su temporada estuvo marcada por ganar la liga española, la Supercopa de España y Europa y la Champions League, donde marcó un gol en la final frente al Borussia Dortmund.

Sin embargo, no pudo replicar el nivel en la Copa América con el Scratch, quedando eliminado en los cuartos de final a manos de Uruguay.

De esta manera, Vinícius se tomó una dulce revancha luego de no ser elegido ganador en el Balón de Oro, lo que causó gran polémica debido a que se le otorgó dicho premio al español Rodri, volante del Manchester City.

Vini Jr is #TheBest FIFA Men's Player 2024! 🏆 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 17, 2024

El mensaje de Vinícius Jr tras obtener el The Best

Tras quedarse con el The Best, Vinícius se desahogó y lanzó un potente mensaje en sus redes sociales. "Hoy le escribo a ese niño que vio a tantos ídolos levantar este trofeo, ha llegado su hora. O mejor dicho, ha llegado mi hora", escribió.

"El momento de decir: 'Sí, soy el mejor jugador del mundo y he luchado mucho por ello'. Intentaron y siguen intentando invalidarme, disminuirme. Pero no están preparados. Nadie me dirá por quién debo luchar, cómo debo comportarme", agregó.

El atacante recordó su infancia en São Gonçalo y rememoró que "el sistema no se preocupaba por mí. Casi me tragan. Gané por mí y por mi familia. Con mucho apoyo en el camino: Flamengo, Real Madrid, Selección Brasileña, mis cientos de compañeros a lo largo de los años".

"La gente que me acompaña a diario en mi rutina, los que me admiran. El mejor jugador del mundo", sentenció.