“Se me salió el corazón”: El susto de Martín Demichelis y su familia al ver un oso en su propia casa - Chilevisión

Un momento de gran angustia vivió la familia del entrenador argentino del Monterrey, Martín Demichelis, luego de que un oso aparciera en el condominio en el que residen en México.

En la localidad de Sultana del Norte, la familia del estratega se topó con el mamífero merodeando en las cercanías de su casa.

El momento fue grabado por la esposa del DT, Evangelina Anderson, quien le advirtió a una de sus hijas que no se acercara ni tampoco hiciera movimientos bruscos.

"Emma, no te acerques. Es que no hay luz (...) Si viene corriendo, me da miedo. Se me salió el corazón, está allá atrás, igual es enorme", le dijo la reconocida nfluencer a la pequeña.

Pese al nerviosismo, la familia del ex adiestrador de River Plate se tomó el momento con humor y hasta lanzaron algunas bromas al ver al animal cruzar por una de las calles.

En las imágenes publicadas por Anderson se ve que el oso está desorientado, aunque se retiró del sector un par de minutos despúes sin causar mayores destrozos.

Mira el momento acá

Se le apareció un oso a la familia Demichelis. pic.twitter.com/NzWGrI3h1F — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) December 30, 2024

Martín Demichelis podría volver a dirigir a Paulo Díaz

Tras arribar a mediados del 2024 a Monterrey, en las últimas semanas se ha especulado con el interés de Demichelis en volver a dirigir a Paulo Díaz.

El chileno fue una de las piezas importantes para el DT en su periplo por River, lo que alimentó el rumor en la prensa argentina de que Rayados podría hacer una oferta.

De todas formas, las negociaciones no han avanzado y el zaguero nacional está próximo a integrarse a la pretemporada del Millonario.