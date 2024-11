La historia de Marco Angulo, el futbolista ecuatoriano que murió tras un fatal accidente de tránsito - Chilevisión

El futbolista ecuatoriano Marco Angulo murió la madrugada de este lunes, luego de permanecer más de un mes internado por un fatal accidente de tránsito.

El jugador, de solamente 22 años, militaba en Liga de Quito, donde era compañero del chileno Fernando Cornejo y dirigido por Pablo "Vitamina" Sánchez, ex DT de Palestino.

De acuerdo a la prensa local, el joven permaneció en estado crítico 35 días luego de un choque en un vehículo que conducía su hermana en la capital de su país a principios de octubre.

Aparentemente, el auto impactó contra una viga que era utilizada en la construcción de un puente, sufriendo múltiples lesiones de gravedad.

De hecho, el siniestro provocó el deceso de otros dos futbolistas profesionales: Roberto Cavezas Simisterra (Independiente Juniors) y Víctor Charcopa Nazareno (Canubrio FC).

La historia de Marco Angulo, una de las grandes promesas de Ecuador

Marco Angulo Solórzano nació en mayo del 2002 en Esmeraldas, iniciando su carrera en las inferiores del Rocafuerte Sporting Club a los 15 años, transformándose rápidamente en una de las grandes promesas locales.

Posteriormente, fichó en Independiente del Valle y pudo cumplir su sueño de debutar como profesional en 2021, destacándose como un volante de mucha capacidad física y velocidad.

Su carrera incluyó un breve paso por el Cincinnati FC de la MLS y la Liga de Quito, además de jugar tres partidos con la Selección de Ecuador.

Su club lo despidió este martes con un emotivo mensaje en sus redes sociales, señalando: "Estarás siempre en nuestros corazones, querido amigo".