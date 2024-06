Lionel Messi desclasifica su renuncia a la selección tras caer ante Chile: “No podía aguantar más” - Chilevisión

Lionel Messi generó un verdadero bombazo al mundo tras anunciar su renuncia a la Selección Argentina, la que se dio tras la derrota ante Chile en la final de la Copa América 2016.

La Roja volvió a amargar a La Pulga y lo dejó sin gritar campeón con La Albiceleste por segundo año consecutivo, repitiendo lo hecho un año antes en el Estadio Nacional.

"Ya está para mí la Selección. Es increíble, pero no se me da", manifestó ante la prensa en esa ocasión.

Messi revela detalles de su renuncia a Argentina

Ahora, Messi desclasificó detalles de aquel momento y contó que no llegó a conversar de esta decisión con sus cercanos.

En entrevista con ESPN, el delantero del Inter Miami reveló que "no sé si llegué a decírselo a mi viejo antes de salir (del camarín) y decirlo ahí. No recuerdo bien, pero lo sentía. Sentía que en ese momento tenía que ser así".

"Veníamos sufriendo mucho nosotros después de la Copa América de Chile por las cosas que se decían, sobre todo cosas extrafutbolísticas que agarraban para cualquier lado", agregó.

El rosarino recalcó que hubo "muchas mentiras. En el medio (está) la familia, la gente que quiere a uno y que sufre muchísimo. Me salió, lo sentía de esa manera, era como que ya no podía aguantar más todo lo que estaba viviendo y me salió".

¿Cuándo juegan Chile y Argentina por la Copa América 2024?

El partido entre Chile y Argentina, válido por la fecha 2° del Grupo A de la Copa América 2024, está programado para el martes 25 de junio.

El encuentro arrancará a las 21:00 horas y se disputará en el en el MetLife Stadium de East Rutherford, New Jersey.

Curiosamente, es el mismo recinto en el que La Roja venció a los trasandinos en la final de la edición 2016.