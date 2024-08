Es estrella en Inglaterra y tiene dos mansiones, pero vive en un departamento por líos amorosos - Chilevisión

La vida amorosa de Kyle Walker sigue dando que hablar. Ahora, se supo que el defensa del Manchester City no está ocupando ninguna de las dos mansiones que tiene en su propiedad.

Según consignó The Sun, los inmuebles son ocupados por sus ex parejas, por lo que no tuvo otra opción que alojarse en un departamente que le pertenece a su club.

El futbolista inglés, que estuvo en la última Eurocopa, generó un verdadero escándalo en el viejo continente a fines del 2023, luego de que se confirmara su doble vida.

El defensa no tuvo más alternativa que reconocer que tenía una relación paralela con la influencer Lauryn Goodman, con quien tuvo su segundo hijo mientras su entonces esposa, Annie Kilner, estaba embarazada por cuarta vez.

En ese marco, una fuente reveló al citado medio que el británico "se ha estado quedando en los apartamentos propiedad del club porque no tiene otro lugar a donde ir".

"Pensó que Annie (su cónyuge desde hace años) lo aceptaría de vuelta después de que compartieran vacaciones familiares, pero ella no estuvo de acuerdo".

El millonario sueldo de Kyle Walker

El matutino afirmó que Walker gana nada menos que 150 mil libras esterlinas a la semana, equivalentes a más de 181 millones de pesos.

Esto le ha permitido comprar las dos súper viviendas, aunque en estas semanas no ha gozado de ninguno de sus privilegios.

De hecho, la misma persona comentó que el jugador de 34 años ni siquiera pudo retirar algunas cosas debido a que Kilner se lo impidió.