El lateral derecho del Manchester City, Kyle Walker, rompió el silencio tras los escándalos amorosos en los que se ha visto involucrado en los últimas semanas.

Hace algunos días, se reveló que el defensa le fue infiel por varios años a su esposa, Annie Kilner. De hecho, medios británicos confirmaron que tenía una vida paralela.

Con Lauryn Goodman, quien fue catalogada como la "amante", el futbolista tuvo un hijo y está a la espera de otro, por lo que ya tendría seis herederos si se cuentan los de su primera relación.

Kyle Walker rompe el silencio

En entrevista con The Sun, Walker aseguró que se disculpó con su pareja, de la que ya está separado, y declaró: “Lo que he hecho es horrible y asumo toda la responsabilidad".

"Tomé decisiones estúpidas y tontas (...) El hombre que debería amarla, cuidarla y estar ahí para ella le hizo esto. Mis acciones han causado mucho dolor a mucha gente. Lo siento porque, como familia, esto no debe suceder", agregó.

En el diálogo, el zaguero de 33 años confesó que en su momento prometió no volver a tomar contacto con Goodman, luego de contarle a su esposa que tuvo una "aventura" con ella.

Sin embargo, hubo un nuevo reencuentro a mediados del 2022 tras conocer a su hijo Kairo. "No fue intencional ni premeditado, pero me acosté con ella. Estaban pasando muchas cosas. No es una excusa", contó.

“Nadie me puso un arma en la cabeza y me dijo que tenía que hacer estas cosas. Lo he hecho por mi propia voluntad y no culparé a nada ni a nadie en esta situación", añadió.

Finalmente, Walker sostuvo que "si pudiera volver atrás y hacerlo de otra manera, lo haría".