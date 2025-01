Tras portazo de Colo Colo: El tremendo sueldo que Keylor Navas ganará en Newell’s - Chilevisión

Keylor Navas acabó con la novela del verano y tiene nuevo club. Se trata nada menos que de Newell’s Old Boys, lo que marca otro bombazo al mercado.

El costarricense sonó en diversos clubes los últimos meses, entre los que estaba Colo Colo que buscaba un arquero ante la posibilidad de que Brayan Cortés parta al extranjero.

Pese a que hubo conversaciones, el iquiqueño terminó renovando su contrato y el sueño de los hinchas ver al ex Real Madrid en el Popular se terminó esfumando. Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

El millonario sueldo de Keylor Navas en Newell’s

Tras el anuncio oficial, en las últimas horas se conoció el sueldo que el guardameta centroamericano recibirá en el cuadro de Rosario.

Según consignó Tigo Sports, Newell’s le pagará a Navas un millón de dólares hasta fin de año, lo que se traduce en un salario mensual de 100 millones de pesos chilenos cada mes.

Esto implica un tremendo esfuerzo de parte de la Lepra, pero se tomó como una inversión al provocar un remezón con el arribo del ganador de tres Champions League. Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

El contrato del portero de 38 años será solamente por una temporada, aunque se estableció una opción de renovar en caso de que ambas partes se pongan de acuerdo.