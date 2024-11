“Otra cosa rara”: Jorge Fossati se mostró indignado con suspensiones previo al duelo ante Chile - Chilevisión

El entrenador de la Selección de Perú, Jorge Fossati, no ocultó su fastidio por la suspensión de dos jugadores para el crucial partido ante Chile por las Eliminatorias.

La Bicolor no podrá contar con Carlos Zambrano y Marcos López, quienes fueron castigados po agravios contra oficiales de la Conmebol en la derrota ante Brasil a mediados de octubre.

A ellos hay que sumar a Pedro Gallese, arquero del cuadro del Rimac que tampoco estará contra La Roja por acumulación de tarjetas amarillas. Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

La furia de Jorge Fossati tras nuevos castigos en Perú

En conferencia de prensa, el estratega confirmó que fue notificado de la noticia la semana pasada y aseguró que es "otra cosa rara que nos pasa a los peruanos".

"Hace un par de fechas, uno de los rivales (Uruguay) tenía un jugador suspendido por cinco partidos. Le quedaba tres y, sin embargo, pudo jugar contra nosotros", dijo el adiestrador, haciendo referencia a Darwin Núñez, implicado en una brutal pelea durante la Copa América.

El DT cuestionó la situación y dejó una fuerte declaración: "Creo que tendríamos que revisar entre todos, incluyéndolos a ustedes (los periodistas), si estamos defendiendo a Perú públicamente, como lo tendríamos que defender".

"En Perú no se queja nadie públicamente. Pongan cualquier otro caso mediático ¿Qué pesa más, la decisión de un juez o la condena que se hace por otros medios? La condena social o lo que se expresa socialmente tiene más fuerza a veces que lo que pueda hacer un abogado", agregó.

Fossati no se quedó ahí y admitió que "me da rabia sólo de reconsiderarlo esto, pero nuestro deber como encargados de la Selección es buscar soluciones a los problemas, que yo no puedo solucionar. Es lo que trataremos de hacer con estas ausencias insólitas y raras".

¿Cuándo juegan Perú y Chile por las Eliminatorias?

El partido entre Perú y Chile, válido por la fecha 11° de las Eliminatorias, está programado para el viernes 15 de noviembre a las 22:30 horas de nuestro país.