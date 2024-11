Jugador de Racing se luce con noble gesto para que hincha asista a la final de la Copa Sudamericana - Chilevisión

Gastón Martirena se ganó el respeto de los hinchas de Racing con entrega, buen fútbol y goles importantes, aunque ahora obtuvo mucho más que eso con un noble gesto.

El lateral de La Academia aportó un importante monto económico a una rifa que estaba haciendo José González, fanático del club que sueña con asistir a la final de la Copa Sudamericana ante Cruzeiro.

En concreto, el futbolista uruguay se enteró de la situación y le depositó 150 mil pesos argentinos, es decir poco más de 143 mil en moneda chilena.

El noble gesto fue informado al joven de 21 años por medio de la cuñada del defensa, quien le comunicó que la donación estaba hecha y que espera verlo en la definición a disputarse en Asunción, Paraguay.

"Sigo en shock. No lo puedo creer. Si no llego a conseguir entrada, voy a ir igual porque mi intención es estar cerca del equipo. Racing es mi vida, literal", comentó González, oriundo de Corrientes y estudiante de enfermería.

¿Cuándo es la final de la Copa Sudamericana?

La final de la Copa Sudamericana entre Racing y Cruzeiro se disputará el sábado 23 de noviembre en el Estadio General Pablo Rojas de Asunción, recinto con capacidad para 45 mil hinchas.

En La Academia, se espera que sea titular el chileno Gabriel Arias, de brillante actuación en el torneo.