Vigente a sus 38 años: Francisco “Gato” Silva sorprende y vuelve a jugar en España - Chilevisión

Francisco Silva causó uno de los fichajes más inesperados en el cierre del 2024. El Gato fue oficializado como nuevo refuerzo de un equipo profesional de España.

Se trata del UD Montijo, perteneciente a la Tercera Federación (Grupo XIV), equivalente a la quinta categoría en la región de Extremadura.

A través de un particular video, el cuadro europeo confirmó al volante nacional como gran incorporación para la segunda parte de la temporada.

"Hola, soy Francisco Silva, chileno, y vengo acá al proyecto nuevo del Montijo", señaló el jugador de 38 años, quien viene de lograr el histórico ascenso a Primera Divisón junto a Limache en la reciente temporada.

El elenco fundado en 1922 presentó al mediocampista recordando nada menos que el penal que le dio a Chile la segunda Copa América el 2016, recalcando que tiene "experiencia y calidad".

La carrera de Francisco "Gato" Silva

Formado en Universidad Católica, el Gato Silva tuvo pasos poco recordados a préstamo en Deportes Ovalle y Provincial Osorno, consolidándose recién en 2008 con una alternativa en Los Cruzados.

Posteriormente, el volante dio el salto y fue adquirido por el Osasuna, pasando también por Brujas de Bélgica, Jaguares de Chiapas, Cruz Azul, Independiente de Argentina y nuevamente la UC.

Tras retirarse por un tiempo producto de las lesiones, el oriundo de Quillota decidió fichar en Limache el 2024, donde jugó 20 partidos en los que sumó 1.435 minutos.