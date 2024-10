Algunos festejaron: Así les fue a los ex futbolistaron que eran candidatos en las elecciones 2024 - Chilevisión

Fueron varios los ex futbolistas que postularon a algún cargo en estas elecciones municipales 2024, aunque solamente algunos pudieron festejar al término de la doble jornada.

Uno de los que saca cuentas alegres es Ali Manouchehri, quien fue reelegido como alcalde de Coquimbo (Independiente-Contigo Chile Mejor) al sacar más del 63% de los comicios.

Al edil hay que sumar a José Luis Cabión, ex volante de Colo Colo y Melipilla que logró ser reelecto en esta última comuna como concejal, representando al Frente Amplio.

Otro experimentado en política es Marcelo Zunino (Renovación Nacional-Independientes), recordado zaguero y comentarista que ganó un cupo como Consejero Regional en la Circunscripción Santiago V.

En tanto, Ismael Fuentes (Independiente apoyado por la UDI) y Frank Lobos (RN) obtuvieron un puesto como CORE por el Maule Sur y concejal por Cerro Navia, respectivamente.

Los ex futbolistas que no pudieron obtener un cargo

Entre los que no fueron elegidos en esta ocasión está Juan Gonzalo Lorca (Independiente-Chile Vamos), mundialista Sub 20 en 2005 que no logró un puesto en el concejo municipal de La Florida.

Por el mismo cargo iban Leonel Herrera (UDI), Juan José Albornoz y Patricio Mardones (Independientes-Chile Vamos), que eran candidatos en Santiago, Talca y La Reina.

Por último, Marcos Fajre (Independiente-Chile Vamos), de paso por Deportes Temuco, Universidad de Chile y Palestino, no fue elegido como Consejero Regional por Temuco y Padre las Casas.