Árbitra turca suspendida por supuesto video íntimo alega inocencia: “Defenderé mi causa” - Chilevisión

Un verdadero escándalo se ha generado en Turquía con la árbitra Elif Karaarslan, quien fue suspendida por supuestamente aparecer en un íntimo video junto a un funcionario.

La jueza habría sido grabada teniendo relaciones con Orhan Erdemir, actual inspector de arbitraje de la liga local de 61 años y muy reconocido a nivel europeo.

A raíz de estos, ambos fueron sacados de sus funciones por parte de la Federación Turca de Fútbol, caso que ha remecido a todo el viejo continente. Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Elif Karaarslan descarta aparecer en cuestionado video

Tras un par de días, la joven de 24 años rompió el silencio y negó rotundamente ser ella la persona que protagoniza este registro.

Karaarslan aseguró que tomará acciones por esto y afirmó que "me espera un largo camino legal, pero lo superaré de la forma más fuerte y contundente".

En un comunicado publicado en sus redes sociales, la ex árbitro señaló: "Espero contar con todo su apoyo y amor en este proceso. Llorar, gritar y estar triste no son cosas que yo haría. No soy así. Defenderé mi causa hasta el final. Soy sólo una de las muchas que están siendo perjudicadas". Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

En tanto, su abogado, Esat Özel, acusó que todo fue creado "mediante Inteligencia Artificial (...) Cuando se examina el video queda muy claro que la imagen no es clara y que las partes de la relación fueron editadas completamente".

La involucrada es una reconocida ex futbolista que pasó por el equipo femenino del Besiktas, uno de los clubes más grandes de Turquía, aunque finalmente se decantó por ser jueza.