De otro planeta: La infernal atajada de Mert Günok para salvar a Turquía ante Austria en la Eurocopa - Chilevisión

Mert Günok, arquero de la Selección de Turquía, protagonizó este martes la atajada más espectular que va de la Eurocopa en el duelo ante Austria.

Por los octavos de final del torneo, el guardameta voló hacia su derecha a los 94 minutos para sacar un tremendo cabezazo de Christoph Baumgartner.

El portero del Besiktas sacó un manotazo justo a tiempo y mandó la pelota al tiro de esquina, lo que le permitió mantener el 2-1 de su equipo.

El momento dejó atónitos a los hinchas que llegaron al Leipzig Stadium, donde vieron una tapada que seguramente se recordará por mucho tiempo.

La infernal atajada de Günok le valió la clasificación a Turquía a los cuartos de final, instancia en la que se medirán a Países Bajos.

Mira la tapada de Günok acá