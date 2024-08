Cruzeiro se impuso en penales al Boca de Gary Medel que sufrió una insólita expulsión antes del minuto - Chilevisión

Cruzeiro se clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras eliminar a Boca Juniors, que antes del minuto de juego quedó con 10 jugadores tras la expulsión de Luis Advíncula.

El peruano cometió una fuerte infracción a los nueve segundos, donde el árbitro colombiano Wilmar Roldán no dudó en mostrarle la roja.

Todo se complicó áun más para los Xeneizes a los 9', cuando Matheus Henrique abrió el marcador tras un rebote de Sergio Romero. A los 21' Walace aumentó el marcador y le daba la clasificación al elenco de Belo Horizonte tras el 1-0 de la ida.

Sin embargo, cuando se iba la primera parte, Milton Giménez a los 45'+3 puso el descuento que sería definitorio (2-2 global). En el complemento, más precisamente a los 68' ingresó Gary Medel, quien reemplazó a Kevin Zenón y se ubicó en el mediocampo.

El 2-1 de Cruzeiro llevó todo a los penales, donde los locales fueron más certeros y se impusieron 5-4. El único que falló en la definición fue el uruguayo Miguel Merentiel.

Cruzeiro chocará en cuartos de final ante Libertad de Paraguay. Los otros cruces son Independiente de Medellín vs Lanús, Athletico Paranaense vs Racing Club y Fortaleza vs Corinthians.