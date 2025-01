Benfica vs Barcelona: Cómo ver EN VIVO y ONLINE partido por la Champions League - Chilevisión

Benfica y Barcelona juegan este martes un nuevo partido por la Champions League, torneo que entra en la recta final de su fase de liga.

Los Catalanes pretenden dar un nuevo golpe de autoridad y quedarse con la victoria, lo que les permitiría asegurar su clasificación a la ronda de octavos de final.

Su rival en esta oportunidad será el duro cuadro portugués, quienes necesitan ganar para seguir con vida en el certamen más importante del viejo continente.

Cómo ver el partido de Benfica vs Barcelona ONLINE y EN VIVO

El partido del Benfica ante el Barcelona será transmitido en vivo por una de las señales del canal ESPN.

Además de la TV, este atractivo encuentro por la Champions League será emitido de manera online por Disney +, plataforma a la que debes acceder con tu respectivo usuario y clave.

Hora de partido entre Benfica y Barcelona por la Champions League

El compromiso de Las Águilas contra el elenco de Lamine Yamal y compañía comienza a las 17:00 horas de Chile de este martes 21 de enero.