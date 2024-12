Atalanta vs Real Madrid: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por la Champions League - Chilevisión

Atalanta recibe al Real Madrid en un partido realmente crucial por la Champions League, donde el Merengue no tiene margen de error.

Por la fecha 6° de la fase de liga, el elenco de Kylian Mbappé y compañía no puede dejar escapar más puntos si quiere seguir en zona se playoffs a los octavos de final, lo que lo obliga a buscar la victoria.

Por el otro lado, los italianos han tenido una sólida campaña con tres triunfos, dos empates y ninguna derrota, lo que los convierte en un rival bastante incómodo.

Dónde ver el partido del Atalanta vs Real Madrid EN VIVO y ONLINE

El partido del Atalanta ante el Real Madrid será transmitido en vivo por una de las señales del canal ESPN.

Adicionalmente, la plataforma de streaming Disney+ también emitirá este importante encuentro por la Champions League de manera online.

Para acceder a la aplicación es necesario ingresar con el respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre el Atalanta y Real Madrid por la Champions League

El compromiso de La Dea contra La Casa Blanca inicia a las 17:00 horas de Chile de este martes 10 de diciembre.