Mbappé sorprende y hace su confesión más personal: “Estuve enamorado, pero ya no” - Chilevisión

Kylian Mbappé se encuentra en una de las etapas más complejas de toda su exitosa carrera, luego de que su inicio en el Real Madrid fuera más turbulento de lo pensado.

El delantero ha sido duramente cuestionado en España por su rendimiento, fallando dos penales en partidos importantes (ante el Liverpool y Athletic de Bilbao) y recibiendo críticas hasta de los hinchas.

En ese escenario, el francés rompió el silencio e hizo llamativas revelaciones sobre su vida y su salud mental.

Las confesiones de Kylian Mbappé

En conversación con Clique TV, uno de los primeros puntos que tocó el galo fue una supuesta depresión que mantenía desde su etapa en el PSG.

Al respecto, Mbappé señaló: "No estoy deprimido. Por supuesto, he tenido algunos problemas, algunos cansancios, pero no estoy deprimido y la gente no debería decir eso porque mucha gente sufre de depresión".

Además, abordó el caso de una supuesta violación en Suecia y recalcó que "no me preocupa, no me siento involucrado en absoluto. Me sorprendió. Siempre me sorprende. Son cosas que suceden y que no se ven venir. No recibí nada, ni una citación.

Por otro lado, el francés de 25 años habló sobre el amor. "¿Puedo tener una vida amorosa? Es una cuestión de adaptación. Tienes que reajustar tu vida para tener algo que todo el mundo debería tener: Paz", dijo.

"Estuve enamorado de una mujer, pero ya no. Espero volver a estarlo", comentó.