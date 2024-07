“Yo lo fracturo”: Nicolás Peric lanza fuerte frase por posible homenaje a Ángel Di María ante Chile - Chilevisión

El reconocido ex arquero nacional, Nicolás Peric, lanzó una fuerte frase ante el posible homenaje a Ángel Di María, el cual se haría en el partido entre Argentina y Chile por Clasificatorias.

Si bien Fideo confirmó su retiro de La Albiceleste tras obtener la Copa América, en los últimos surgió una idea de que juegue 11 minutos frente a La Roja, lo que sería un homenaje de parte del público y la selección.

De hecho, la esposa del volante, Jorgelina Cardoso, valoró la idea. "Me parece buenísima. Se lo merece él, se lo merece la gente que lo quiere ver y no pudo viajar a la Copa. A mi me encantaría y a él también", comentó.

¿Qué dijo Nicolás Peric?

En ese escenario, Peric criticó la iniciativa y afirmó: "A mí me dan 11 minutos y lo fracturo, por desgraciados".

Sobre si consideraba la propuesta como una "falta de respeto", el otrora seleccionado señaló en Radio La Metro FM: "¿En un partido de Eliminatorias contra un equipo que está absolutamente en otra situación? Es burlarse".

"Hagan un partido amistoso tres días antes y le rinden un homenaje como se lo merece, porque no estoy diciendo que no lo merezca", agregó.

El ex guardameta, que tuvo una experiencia al otro lado de la cordillera en Argentinos Juniors, recalcó que "si me dices que juega 11 minutos y hacen un cambio, es porque te importa nada lo que está pasando".

¿Cuándo juegan Argentina y Chile por Clasificatorias?

El partido entre Argentina y Chile, válido por la fecha 7° de las Clasificatorias al Mundial 2026, está programado próximo jueves 5 de septiembre.

El trascendental duelo se disputará en suelo trasandino.