“Se te olvidó la palabra”: Así quedó el Instagram de Claudio Bravo tras rechazo a Colo Colo - Chilevisión

Claudio Bravo confirmó que no volverá a Colo Colo, poniendo fin al deseo de la dirigencia y de hinchas de volver a verlo en el cuadro albo.

Tras varios días de especulaciones, fue el propio ex arquero el que oficializó que no saldrá del retiro para regresar al club en el que debutó como profesional en 2003.

La noticia generó sorpresa en Blanco y Negro, que ahora deberá buscar en otro lado al reemplazante de Brayan Cortés de cara a la próxima temporada.

Hinchas de Colo Colo van en masa al Instagram de Claudio Bravo

El anuncio de Bravo también provocó la reacción de los hinchas, quienes fueron directamente al Instagram del histórico capitán de la Selección Chilena.

Varios fanáticos le recordaron al otrora portero que una frase lanzada hace algunos años a Arturo Vidal, en la que aseguraba que retornaría al club junto al King.

"Cómo que no volverás", "se te olvidó la palabra" o "no somos el Barcelona" fueron solamente algunos de los comentarios que dejaron en una foto del ex futbolista.

Pese al portazo recibido, desde la dirigencia del Cacique transmitieron tranquilidad en la búsqueda de un guardameta que llegue a pelear el puesto con Fernando de Paul.

Mira los comentarios acá