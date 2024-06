La respuesta de Arturo Vidal por posible llegada de Mauricio Isla a Colo Colo: “Que lleguen los mejores” - Chilevisión

Arturo Vidal se refirió a la posible llegada de Mauricio Isla a Colo Colo, club que estaría buscando su fichaje de cara al segundo semestre.

El Huaso es una de las opciones que tiene el Cacique para reforzar la banda derecha, cumpliendo uno de los pedidos de Jorge Almirón.

En ese escenario, el oriundo de Buin retornaría al fútbol chileno tras su paso por Independiente de Avellaneda, aunque todo esto se resolverá casi con seguridad después de la Copa América.

Arturo Vidal por posible llegada de Mauricio Isla: "No puedo opinar de algo que no sé"

Consultado por esta situación, el King manifestó en conferencia de prensa que "no sé si sea así porque no estoy metido en esa reunión (de directorio) y no es mi problema. El problema mío es mejorar a mis compañeros y hacer que el equipo logre los objetivos".

"Ya los jugadores que lleguen no dependen de mí. Ojalá que lleguen los mejores y los que el entrenador quiera, no los que la prensa o la gente quiera. Creo que el entrenador es el encargado de decir que jugadores tienen que llegar y, los que lleguen, seguramente va a ser para pelear (un puesto)", agregó.

De todas formas, Vidal elogió a Isla y afirmó que "tiene un recorrido muy importante y ha hecho linda carrera", aunque recalcó que "no sé si es el jugador que el profe quiere o no, no me estoy metiendo en eso".

"Si el profe lo necesita, buenísimo sería. Como te digo, no puedo opinar de algo que no sé, menos por respeto a mis compañeros de poner nombres acá que después no van a llegar".