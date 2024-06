Arturo Vidal se descargó tras ausencia en nómina de Chile para la Copa América: “Da tristeza y rabia” - Chilevisión

Arturo Vidal rompió el silencio y se desahogó tras su marginación de la Selección Chilena para la Copa América 2024, torneo que arranca esta semana.

El volante de 36 años se refirió a la decisión de Ricardo Gareca, quien optó por no incluirlo en la nómina definitiva, lo mismo que a Gary Medel.

¿Qué dijo Arturo Vidal?

En conferencia de prensa, el King reconoció que "me hubiese encantado estar. No me tocó esta vez, pero hay que apoyar de afuera. Ojalá a la selección le vaya bien por el bien del fútbol chileno y esperar que debuten con un triunfo, si Dios quiere".

El ex Barcelona y Bayern Múnich reconoció que "da tristeza y rabia no poder estar, porque no es algo futbolístico".

"Es una decisión del entrenador, que tiene todo el derecho a elegir sus jugadores y a los que cree que lo van a hacer bien en la Copa América, pero claramente me hubiese encantado estar", agregó.

Si bien apuntó a que "queda la espina" de la marginación, Vidal señaló que "estas cosas las tomo como reto" y que tiene como objetivo retornar a La Roja para los próximos desafíos.

"No estoy ahora, pero vienen partidos de Eliminatorias que son difíciles y hay que llevar a Chile al Mundial espero prepararme de la mejor forma, jugar mucho mejor que la primera parte, pelear con Colo Colo las copas y eso me va a volver a llevar a la selección", añadió.

¿Cuándo debuta Chile en la Copa América 2024?

El debut de Chile en la Copa América será el viernes 21 de junio, día en que La Roja se medirá a Perú a partir de las 20:00 horas de nuestro país.

El encuentro se disputará en el AT&T Stadium de Arlington, Texas y lo podrás disfrutar completamente en vivo por Chilevisión.