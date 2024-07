Marcelo Bielsa se cansa y dispara contra organización de la Copa América: “Plaga de mentirosos” - Chilevisión

Marcelo Bielsa se cansó y disparó munición pesada. El entrenador de la Selección Uruguaya salió al paso de las posibles sanciones contra sus jugadores, luego de la pelea con hinchas colombianos.

En la conferencia de prensa previa al duelo ante Canadá por el tercer puesto de la Copa América, el rosarino arremetió contra la organización y defendió a sus pupilos.

El estratega afirmó que "los jugadores reaccionaron como lo hubiera hecho cualquier ser humano" y apuntó a que "no hubo puerta de escape" a lo sucedido.

"Están agrediendo a su mujer, a su madre, a un bebé, a su esposa y a su hermana. ¿Qué hace usted? Pregunta si van a sancionar a los que fueron a defender", le comentó a un periodista.

Marcelo Bielsa, en picada contra todos: "Esto es una plaga de mentirosos"

Bielsa continuó y señaló con molestia que "me tendrían que preguntar si los jugadores han recibido disculpas de los que tienen que salvaguardar la seguridad de los espectadores".

Además, el ex DT de La Roja recordó que "Estados Unidos, cuando sintió que sus intereses estaban siendo atacados, creo el FIFA Gate con el FBI. Acá no pasó nada, esto fue una fiesta extraordinaria (...) No hay nada de lo que quejarse, lo que no se puede seguir engañando con que las canchas están perfectas".

"A (Lionel) Scaloni le dijeron: 'Ya hablaste una vez, no hables más, o si no vamos a pagar las consecuencias'. Todos están amenazados Y la amenaza es deportiva, lo mismo que ahora. Pídanle disculpas (a los futbolistas), viejo. Qué van a suspender", agregó.

El adiestrador de La Celeste aseguró que "todas las mentiras que han dicho diciendo que las canchas están perfectas, o los campos de entrenamiento están perfectos y Bolivia no entrenó, esto es una plaga de mentirosos, y ya dije todo lo que me prometí no decir".

En este marco, la Asociación Uruguaya de Fútbol publicó un comunicado y respaldó a los futbolistas.